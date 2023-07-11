Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence” etkinlikleri çerçevesinde ilçenin dört bir yanındaki minikler doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde çocukların yaz neşesi olacak “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence” başladı. Mahalle ve köy meydanlarını dolaşarak çocuklara eğlenceli bir yaz tatili yaşatacak olan etkinliklerin başlangıcına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Hisareyn Okul bahçesini dolduran çocuklar; sahne gösterileri, tiyatro, maskotlar, kukla gösterileri ve birbirinden eğlenceli yarışmalar ile doyasıya eğlendiler.