Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim alan 3-6 yaş aralığındaki 120 öğrenci HayatPark’ta baharın gelişini kutladı.

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim alan öğrenciler, çeşitli etkinliklerle baharın gelişini kutladı. Belediye bünyesinde yer alan 4 adet kreşte eğitim alan 120 öğrenci, HayatPark’ta kendileri için hazırlanan birbirinden renkli oyunlarla doyasıya eğlenerek baharı karşıladı. Baharın gelişini kutlama programına öncelikle kendileri için hazırlanan besinlerle piknik yaparak başlayan minikler, sonrasında öğretmenleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

İp atlama, sandalye kapmaca, çuval yarışı, halat çekme gibi oyun ve yarışmalarda ter döken öğrenciler, yoruldukları anlarda çimlere uzanmayı da ihmal etmedi. Çocukları mutlu görmenin kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Çocuklarımız için düzenlenen etkinlik vesilesiyle ben de baharın gelişini müjdeleyen Nevruz’un birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirmesini diliyorum. Nevruz Bayramımız kutlu olsun’’ dedi.