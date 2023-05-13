Mersin’de büyükşehir belediyesinin çocuk gelişim merkezlerinde, Anneler Günü’ne özel etkinlikler gerçekleştirildi.

Adile Teyze, Münir Özkul, Begonvil ve Halkkent çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören minikler, anneleri için hediyeler hazırladı ve gösteri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, “4 çocuk gelişim merkezimizde annelerimiz için, periyodik aralıklarla ‘İyi Hissetme Atölyesi’ gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızı yetiştiren annelerimiz ebeveynlik yolculuğunda, zaman zaman desteğe ihtiyaç duymaktalar ve biz bu desteği çocuk merkezlerinde danışmanlık hizmetiyle veriyoruz. Ama toplu halde bir mandala eğitmeni ile birlikte, anneleri kendi iç yolculuğuna davet ediyoruz ve ardından ebeveynlik yolculuklarına ışık tutmayı hedefliyoruz. Mandala atölyemizden sonra da, miniklerimizin anneleri için hazırladıkları şarkı seremonisi var. Onlar için kendi elleriyle minik hediyeler hazırladılar. Bu atölye çalışmalarını, diğer çocuk gelişim merkezlerimizde de sırasıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

Çocuklarının etkinlikteki faaliyetlerinin kendilerini duygulandırdığını ve etkinlikten çok memnun kaldığını belirten Havvanur Başkale, “Güzel bir Anneler Günü etkinliği gerçekleştirdik. Bir mandala çalışması yaptık. Çocuklarımızla beraber güzel vakit geçirdik. Bu şekilde Anneler Günü’nü kutladık. Çocuklar bizim için çizim ve güzel bir dans gösterisi yaptılar. Bizleri biraz duygulandırdılar. İnsan bazen ihtiyaç duyuyor bu tür şeylere” diye konuştu.

Çocuğu 2 senedir belediyenin çocuk gelişim merkezinde eğitim gören Merve Yeşilot, mandala atölyesinin kendisine çok iyi geldiğini kaydederek, “İçime bir dönüş sağladım. Hayatımı düşündüm ve şuna karar verdim, ben bir şeylerin düzenli olması, belirgin olması gerektiğini istiyorum. Bu beni mutlu ediyor, onu gördüm. Güzel bir atölyeydi” şeklinde konuştu.

Çocuğunun, gösteri için günlerdir hazırlandığını söyleyen Yeşilot, çocuk gelişim merkezine başladığından beri çocuğunda iyi yönde gelişim gözlemlediğini belirterek, “Alya başladığında 3 yaşındaydı ve şu an 5 yaşında. Hem sosyal, hem de iletişim olarak gerçekten çok farklı, çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilerden Sevdenur İnceler ise “Annelerimize sürpriz hazırladık. Dans ettik. Sevindiğiniz için hepimiz çok mutlu hissettik” dedi.