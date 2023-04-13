5. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları’nın Gebze finali, Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 5. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları’nın Gebze finalinde gençler birincilik için kıyasıya yarıştı. İlk ve ortaokullardan toplam 117 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen turnuva, 10 ayrı kategoride değerlendirildi. Yarışmada her kategoriden birinci seçildi. Birincilik kazanan öğrencilere ise başarı belgeleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencileri tebrik ederek başarılarının daim olması temennisinde bulundu. Turnuva son bölümünde tüm öğrenci ve hakemlere katılım belgeleri takdim edildi.