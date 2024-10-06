Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerine, ’İtfaiye Haftası’ kapsamında temel yangın eğitimi verildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından tüm Çocuk Gelişim Merkezlerinde verilen eğitimlerde; yangın, yangın anında yapılması ve yapılmaması gerekenler, yangın söndürme ve itfaiye personeli ekipmanları gibi konular anlatıldı. Çocuklara, yangını fark ettiklerinde aramaları gereken numara da hatırlatıldı. Teorik eğitimin ardından, minikler için oluşturulan kurtarma parkuruna geçildi. İtfaiye kıyafeti giydirilen minikler; kendileri için oluşturulan parkurda engelleri geçerek, kedi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yangınla ilgili önemli bilgileri öğrenen çocuklar, hayranı olduğu itfaiye personeli ile eğlenmeyi de ihmal etmedi.

“Çocuklar için ders niteliğinde güzel bir farkındalık etkinliği oldu”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinde görev yapan eğitim amiri İsmail Ceyran, ’İtfaiye Haftası’nda yapılan farkındalık etkinliklerinin, çocukların bilgilenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, “Yangınların olmaması için dikkat edilmesi gerekenler ve yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini kendilerine gösterdik. Biraz da görsel veriyoruz ki, küçük ateşlerin çok büyük ateşlere döndüğünü ve söndürmenin zorluğunu görüyorlar. Çocuklara ders niteliğinde güzel bir farkındalık oluyor” dedi.

İtfaiyeciliğin yalnızca yangın söndürmekten ibaret olmadığını göstermek istediklerini de belirten Ceyran; doğal afetlere ve kazalara müdahale, hayvan kurtarma gibi birçok alanda görev aldıklarını anlattı. Ceyran, “Hangi durumlarda itfaiyeye ihbar verme konusunda bilgi sahibi oldular. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olarak sadece kendi kurumlarımızı değil; devletin tüm kurumlarını, okulları, fabrikaları, işyerlerini bilinçlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Bu tür etkinlikler, çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi Birim Sorumlusu Kübra Tan, etkinlik öncesi çocukların heyecanla beklediğini belirterek, “Çocuklar çok heyecanlıydılar. İtfaiyeciler, çocuklarımızın gözlerinde süper kahramanlar. ‘Süper kahramanlarımız bizi kurtarmaya geliyor’ diye çok mutluydular” ifadelerini kullandı.

100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi öğretmenlerinden Şilan Dorak, “Çocuklarımızın farkındalık kazanmaları için önemli olan; deneyerek ve yaşayarak öğrenmeleri. Bunun için de polis, itfaiye gibi farklı meslek gruplarının buraya gelip bilgi vermelerinin, çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Özel günlerde ve haftalarda, bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.