Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin ‘Minikbüs’ projesinde, birinci etap tamamlandı.

Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin gezerek ve görerek, farklı bilgi sahibi olmaları için sürdürülen projenin ilk etabında, 16 okuldan toplam 3 bin 480 öğrenciye ulaşıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin öncülüğünde yürütülen projenin sınırları genişletilerek, ilgili diğer daire başkanlıklarıyla da ortak etkinlikler ve geziler gerçekleştirildi. Öğrenciler program kapsamında Tarsus Doğa Parkı, Silifke Gazi Çiftliği, Macit Özcan Spor Kompleksi, Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi ile müze ve sinemaya götürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş proje hakkında bilgi vererek, “Öğrencilerimize, kentimizin kültürel ve eğitsel mekanlarını ve yerlerini göstererek, eğlenceli bir şekilde gezdirdik. Bundan sonraki geri dönüşlerde hem öğrencilerimizden olsun, hem de velilerimizden olsun bu projenin daha da büyüyerek devam etmesini istedik. Bu yıl da 9 daire başkanlığımızla bir araya gelerek, bu projemizin daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedefledik” diye konuştu.

Yeni ismi ‘Minikbüs’ olan projenin 2 aşamadan oluştuğunu sözlerine ekleyen Karakuş, “1. etabımızda Ekim ve Kasım ayındaki turlarımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda öğrencilerimiz, Silifke'den Tarsus’a kadar gezilecek yerleri gördü. Aynı zamanda hiç sinemayı görmeyen, tiyatroyu görmeyen öğrencilerimizi tiyatro ve sinema ile buluşturduk. 1. etabımızı başarılı bir şekilde bitirdik. 2. etabımızı ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştireceğiz. 2. etabımız için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.