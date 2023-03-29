Denizli’de 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında 4 yaşındaki kız hayatını kaybederken, bağırarak çevreden yardım isteyen anne baba ise son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.40 sıralarında Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Gözünü açtığında evin yandığını gören baba Mehmet Aydın (45), balkona çıkıp bağırarak çevre sakinlerinden yardım istedi. Ailenin yardımına koşan komşularının haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede adrese geldi. Alevlerin sardığı binaya giren itfaiye ekipleri, Mehmet Aydın ile eşi Hilal Aydın’ı (42) binadan sağ olarak kurtarmayı başardı. Ekipler tarafından dairedeki odasında bulunan 4 yaşındaki Zeynep Aydın ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan zehirlendiği belirlenen minik Zeynep, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı tüm çabalara rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne de kontrol amaçlı hastaneye sevk edilirken, acılı baba ise komşularının verdiği mont ve battaniyeye sarılarak, ekiplerin çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi.

Dairede büyük maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni cenaze aracına alınarak, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

"Bağırarak çocuklarını arıyordu"

Yangında ailenin yardımına koşan komşuları Ferit Fettuh, “Evde oturuyordum. Bağırış çağırış oldu. Adam bağırıp çağırıp çocuklarını bulmaya çalışıyordu. Başka bir ses gelmiyordu. ‘Çocuklarımı kurtarın’ diyordu ama onlar ses vermiyordu. Ondan sonra ambulans ve itfaiye geldi. Ölen çocuğa baktılar” dedi.