Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları’nda ilk gün yarışlarının 15 saat sürmesi sporculara ve ailelerine zor anlar yaşattı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları’nda ilk gün yarışlarının 15 saat sürmesi sporculara ve ailelerine zor anlar yaşattı.

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan bölge müsabakalarına Bursa, Tekirdağ, Çorlu, Sakarya, Çanakkale ve İstanbul’dan 87 kulübün 836 sporcusu katıldı.

Hafta sonu iki güne sığdırılan organizasyonda, 11-12 yaşındaki yüzücüler, yarışmanın ilk günü, sabah saat 07.00’de geldikleri havuzdan akşam saat 22.30’da ayrılmak zorunda kaldı. 400 metre serbest stil müsabakalarının da aynı gün akşam seansında yapılması, yarışların 15 saat sürmesine neden oldu.

Aileler, duruma, "Bu çocukların emeklerine hiç mi saygıları yok" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu temsilcilerine seslenen aileler, "En azından emeklerimize saygı duyulsun. 11-12 Aralık’ta Samsun’da düzenlenecek olan organizasyon düşünülerek yapılsın. Ne sporcularımız, ne de biz zor durumlarda kalmayalım" ifadelerini kullandı.