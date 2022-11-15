Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Karamürsel’de düzenlenen İl İçi Teşvik Yarışlarından madalyalar ile döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Karamürsel’de düzenlenen İl İçi Teşvik Yarışlarından madalyalar ile döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, 12-13 Kasım tarihlerinde Karamürsel’de düzenlenen İl İçi Teşvik Yarışlarına katıldı. 19 sporcu ve 3 antrenörün yer aldığı kafilede, ilk kez resmi müsabakalarda yer alacak çocuklar da vardı. Müsabakalar sonrasında 7 yaş mix bayrak takımı il birincisi olurken, 8 yaş erkek bayrak takımı ve 8 yaş mix bayrak takımı il ikincisi oldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, minik sporcuları tebrik etti.