Başiskele Belediye Spor Kulübü’nün minik yüzücüleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Başöğretmen Yüzme Şenlik Yarışları’nda büyük başarı göstererek toplam 10 madalya kazandı.

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Başiskele Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. 23-24 Kasım tarihlerinde Dilovası Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen 7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Başöğretmen Yüzme Şenlik Yarışları’nda mücadele eden kulübün 8 sporcusu, 3 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Minik sporcular, performanslarıyla yarışların en dikkat çeken takımlarından biri oldu.

Kaynak: iha