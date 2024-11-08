Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla duyarlı bir etkinliğe imza atan Yakutiye Kültür Kurumu ilkokulu 3-B ve 3-F sınıfı öğrencileri, ev yapımı limonatalarını okulda satarak elde ettikleri geliri lösemiden tedavi olan hastalara bağışladı.

Okul salonuna kurulan stantlarda büyük bir heyecanla yer alan öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları limonataları okul arkadaşlarına, öğretmenlerine ve velilere sundu. Miniklerin emek verdiği bu etkinlik, hem öğrencilere yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırdı hem de lösemiden tedavi olan hastalara katkı sağladı. Öğrenciler bu etkinliklerini öğretmenleri Gülşen Kotan ve Müzeyyen Çiçek’ in birlikte ortaya koydular. Ekinliğin sloganını da ‘Al bir limonata, Destek ol Lösemili çocuklara’ olarak belirlediler. Okul Müdürü Yunus Emre Özdoğan, bu anlamlı etkinlik için öğrencilere ve destek olan öğretmen ve tüm velilere teşekkür ederek, çocukların küçük yaşta farkındalık kazanmalarının önemine dikkat çekti. Öğrenciler ise lösemili yaşıtlarına destek olabilmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Elde edilen tüm gelir, lösemi hastası çocukların tedavi ve ihtiyaçları için lösemiden tedavi olan hastalara ulaştırılacak.