Erzincan’da minik öğrencilerin hayat hikâyelerinden oluşan kitabın gelirleri depremzedeler için bağışlanacak.

Erzincan’da minik öğrencilerin hayat hikâyelerinden oluşan kitabın gelirleri depremzedeler için bağışlanacak.

Erzincan Demirkent TOKİ İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, yaşadıkları olaylardan esinlenerek yazdıkları hikâyeleri “Hayat Dolu Öyküler” isimli kitapta bir araya topladılar. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olmaya devam ediyor. 11 ili etkileyen depremlerin ardından bir yardım da bu kitabın minik yazarlarından geldi. Kitaptan elde edilen geliri depremzede kardeşleri için gönderecek olan minik öğrenciler kitapların çok satılması için imza ve tanıtım günü yaptı. AVM’de yapılan Kitap Tanıtımı ve İmza Günü Programına Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürü Ahmet Sağsöz, müdür yardımcısı Canan Köse Kütük, sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Aksun öğrencilerle sohbet ederek kitap imzalattıktan sonra, “Bu güzel davranışlarından ötürü bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğretmen ve idarecilerine ise teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Erzincan Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, çocukların böyle bir teklifle gelmesinden dolayı çok duygulandıklarını belirterek, “Demirkent TOKİ İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerimiz yaşadıkları olaylardan esinlenerek çeşitli kompozisyonlar, öyküler yazdılar. Daha sonra da biz bunları kitap haline getirmek istedik. Resim öğretmenimiz de bu konuda yardımcı oldu. Çocukların kendi resimlerini kitapta kullanarak öykülerin kahramanları olmasını sağladık. Bu da çocuklara aidiyet duygusu kazandırdı kitapla ilgili olarak. Daha sonra biliyorsunuz deprem yaşandı. Çocuklarımız, bunun üzerine kitap satışlarından elde edilecek gelirin deprem bölgesine gönderilmesi için bir teklifle geldiler. Bu bizi çok duygulandırdı tabi hoşumuza da gitti. Zaten kitabın geliri sağlanmıştı. Parasını velilerimiz ödemişlerdi. Bugünde burada ki satıştan gelecek parayı da yine oraya göndereceğiz” diye konuştu.

Minik öğrenciler yazdıkları hikayelerden anlatarak, “Sınıfça bir kitap yazdık. Kitabımızın gelirleri depremzedelere bağışlanacağı için çok mutluyuz” dediler.

Daha sonra öğrencilere yazarlık sertifikası verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise yaptığı konuşmada, “Bu çocukların yaşlarında olan birçoğu belki okumayı yazmayı yeni yeni sökerken bunlar artık düşünebiliyor, hayal edebiliyor, düşündüklerini ve hayal ettiklerini de kâğıda, kaleme dökebiliyorlar. İşte bizim Milli Eğitim 2023 Vizyonumuzda da akıl edebilen kalpleri yetiştirebilmek var” ifadelerini kullandı.