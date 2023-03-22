Depremzede çocuklara kitap ve kırtasiye yardımında bulunmak maksadıyla harekete geçen Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin Şirinler Sınıfı öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı’nda hayır panayırı düzenleyerek minik elleriyle satış yaptı.

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüzbakımevi’nde eğitim gören çocuklar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde büyük bir yıkıma neden olan depremden etkilenen yaşıtları çocuklar için Cumhuriyet Meydanı Sergi Alanı’nda panayır düzenledi. Panayır, Manavgat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılarak destek oldu. Minikler ve öğretmenler evlerinde hazırladıkları kek, pasta ve börekleri panayıra gelen vatandaşlara sattı. Panayırdan elde edilen gelirlerle depremzede çocukların okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına katkı yapmak isteyen minikler, satış yapmak için büyük bir özen gösterdi. Vatandaşlar ise Çolaklı Kreş öğrencilerinin büyük duyarlılığına kayıtsız kalmayarak katkıda bulundu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen açıklama yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, kendileri küçük yürekleri kocaman olan tüm çocuklara duyarlılıkları için teşekkür ederek Manavgat Belediyesi olarak depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.