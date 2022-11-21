Aydın’ın Efeler ilçesinde babası ile yaya olarak yürüdüğü sırada kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yasin Demir, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, otomobil şoförü de tutuklandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde babası ile yaya olarak yürüdüğü sırada kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yasin Demir, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, otomobil şoförü de tutuklandı.

Aydın’ın Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yasin Demir, toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde 09 L 0805 plakalı otomobil sürücüsü H.Y.’nin hakimiyetini kaybederek, o esnada Tabakhane Deresi Köprüsü mevkiinde yaya olarak yürüyen Yasin Demir (7) ile babası Ahmet Demir’e (39) çarptı. Kazada 7 yaşındaki Yasin Demir olay yerinde hayatını kaybederken, 39 yaşındaki baba Ahmet Demir yaralandı. Otomobil sürücüsü H.Y. ise gözaltına alındı.

Yaşanan talihsiz olayın ardından Demir’in cenazesi, kılınan namazın ardından Tellidede Mezarlığı’na defnedildi. Gözaltına alınan 72 yaşındaki sürücü H.Y. ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.