Manisa’nın Kula ilçesinde sürdürülen yardım kampanyalarında tablet almak için harçlıklarından biriktirdiği 455 TL’yi yardım kampanyasına bağışlayan 10 yaşındaki yardımsever Akile Naz Bahar’a tablet hediye edildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde sürdürülen yardım kampanyalarında tablet almak için harçlıklarından biriktirdiği 455 TL’yi yardım kampanyasına bağışlayan 10 yaşındaki yardımsever Akile Naz Bahar’a tablet hediye edildi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Ülke genelinde yardım kampanyaları son hızla devam ederken, Manisa’nın Kula ilçesinde de duygu dolu anlar yaşandı. Sabah saatlerinde tablet almak için biriktirdiği kumbarasını getirip yardım kampanyasına bağışlayan 10 yaşındaki Akile Naz Bahar, büyük bir duyarlılık örneği göstermişti.

Minik yardımseverin bu güzel davranışına, hayırsever iş adamı Ubeydullah İldeniz de duyarsız kalmadı. Haberi okumasının ardından hemen harekete geçen İldeniz, temin ettiği akıllı tableti küçük yardımsevere hediye etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş, Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş ve gönüllü yardımseverler ile birlikte babası Ferdi Bahar’ın yanında kampanyaya destek olan 10 yaşındaki öğrenci Akile Naz Bahar’ı ziyaret eden iş adamı Ubeydullah İldeniz, minik yardımsevere duyarlılığı için teşekkür ederek, ailesine de böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür etti.

"Başka bir ihtiyaç sahibine hediye etsek olur mu?"

İş adamı Ubeydullah İldeniz, duyarlı miniğe tablet hediye ederek ailesine teşekkür etti. Sürpriz hediye karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Bahar, "Bunu başka bir ihtiyaç sahibine hediye etsek olur mu" sorusuyla duygu dolu anlar yaşattı.