Bayburt Üniversitesinin, Bayburt Belediyesi, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Özel Sporcular Derneği (TÖSSED) iş birliğiyle organize ettiği ’’Minik Sporcular’’ projesi, ’Oyun Birlikte, Hayat Birlikte’ sloganına hayat veren renkli görüntülerle başladı.

Bayburt Üniversitesinin, Bayburt Belediyesi, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Özel Sporcular Derneği (TÖSSED) iş birliğiyle organize ettiği ’’Minik Sporcular’’ projesi, ’Oyun Birlikte, Hayat Birlikte’ sloganına hayat veren renkli görüntülerle başladı.

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, özel gereksinimli sporcuların müzikal gösterisi, oyun ve fiziksel aktiviteleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Minik Sporcular Projesi, “Özel Olimpiyatların Türkiye” temsilcisi olan TÖSSED tarafından 2007 yılından itibaren ülkemizdeki 15 farklı şehirde uygulanan bir sosyal sorumluluk projesi olarak ses getiriyor. Dünyada Özel Olimpiyatlar çatısı altında gerçekleşen proje dahilinde, uzman antrenörler ve öğretmenler eşliğinde 10 özel gereksinimli öğrenci, 10 normal gelişim gösteren akran ve 10 üniversite öğrencisi bir arada 8 hafta süresince TÖSSED finansörlüğünde fiziksel aktivite ve oyun etkinlikleri gerçekleştirecek ve böylece öğrencilerin motor beceri, sosyal özellikler ve fiziksel aktivite düzeyleri geliştirilecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, özel gereksinimli çocukların gelişim alanlarının desteklenmesi açısından sporun son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Spor etkinlikleri özel gereksinimli çocukların tüm gelişim alanlarına katkı sunmaktadır. Erken yaşlarda sporla tanışan özel çocuklar fiziksel olarak sağlıklı olmalarının yanı sıra olumlu bir benlik kazanımı da edinmektedirler. Yaşıtlarına göre erken yaşlarda spora başlayan özel çocuklar, öz bakım becerileri, iletişim becerileri ve dilin işlevsel olarak kullanımında hızlı bir değişim göstermektedirler." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen konuşmasında, kurum olarak Bayburt’ta gerçekleşen her türlü eğitim ve öğretim projelerini, bilhassa özel gereksinimli öğrenciler için yapılan projeleri önemsediklerini dile getirdi. Minik Sporcular projesiyle özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayatlarında daha etkili bir dönüşüm sağlayarak fiziksel ve motor becerilerinin gelişimine katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Rektör Türkmen, projenin uygulamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Rektör Türkmen ile birlikte Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve proje danışmanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Doç. Dr. Erkan Yarımkaya ile birlikte öğrenciler ve aileleri katıldı.