Doğum günü jestleri için konuklarına teşekkür eden Öztürk, iyi bir sporcu ve bol madalya almaları konusunda gayret etmeleri sözü istedi.

Taşova Belediyesi Spor Kulübü’nün hentbol ve güreş branşının sporcuları, ziyaret ettiikleri Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün doğum gününü kutladı.

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