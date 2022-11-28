Antalya’da, doğumundan kısa süre önce kaybettiği halasının peruk taktığını öğrenen 5 yaşındaki küçük kız, 35 santim uzunluğundaki saçını ilk kez lösemi tedavisi gören çocuklar için kestirdi.

Antalya’da, doğumundan kısa süre önce kaybettiği halasının peruk taktığını öğrenen 5 yaşındaki küçük kız, 35 santim uzunluğundaki saçını ilk kez lösemi tedavisi gören çocuklar için kestirdi.

Antalya’da yaşayan Ceyda ve Nadir Uzer çiftinin kızı Şeyda Uzer (5), doğumundan kısa zaman önce kanser hastası olan halasını kaybetti. Bunun üzerine baba Nadir Uzer, kız kardeşinin ismini kızına verdi. 5 yaşındaki Şeyda, kısa süre önce halasının kanserden dolayı hayatını kaybettiğini ve peruk taktığını öğrendi. Yaşanılanların ardından bugün Kepez ilçesinde bulunan bir kuaföre annesi ile beraber gelen Şeyda, 5 yıldır gözü gibi bakarak büyüttüğü saçlarını lösemini çocuklar için kestirdi. Yaklaşık 35 santim kesilen 80 gram ağırlığındaki saç, üzerine ekleme yapılarak ücretsiz bir şekilde peruk isteyen lösemili bir çocuğa hediye edilecek.

"Şeyda da halasının hikayesini öğrendikten sonra saçlarını kestirme kararı aldı"

Kızının saçını bağışlama hikayesini anlatan anne Ceyda Uzer, “Şeyda doğmadan 5 gün önce kanser hastası olan halasını kaybettik. Halasının gördüğü kemoterapi sonrası saçları dökülmüş ve peruk takıyordu. Bu bende büyük bir travma oluşturdu. Şeyda da halasının hikayesini öğrendikten sonra saçlarını uzatarak lösemili bir çocuğa bağış yapmak üzere kestirme kararı aldı. 5 yıldır saçlarını uzatıyorduk. Biz 1 hafta önce başka bir işlem için bu kuaföre gelmiştik. Ben Ahmet Bey’e böyle bir düşüncemiz olduğunu ve nasıl yapabileceğimi sordum. Kendisi bana yardımcı oldu. Bence kimse saçını satmasın, kestirmesin. Herkes için bağış yapılabilir, bunu ancak yaşayan bilir. Ben yaşadım ve etkilendim. Şeyda da saçı olmayan bir arkadaşına sürekli saçını bağışlamak istiyordu. Kendisi şu anda çok mutlu” ifadelerini kullandı.

"Şu anda 35 santim saçın kesim işlemini yaptık"

Şeyda’nın saçını kesen Kuaför Ahmet Karaarslan ise şu sözlere yer verdi:

“2 yıldır kendi imkanlarım ile lösemili hastalara peruk hediye ediyorum. Hiçbir şekilde satmıyorum, 25 yaş altında küçüklere ücretsiz veriyorum. Şeyda ile tesadüfen tanıştık. 5 yaşında olmasına rağmen beni çok duygulandırdı. Şu anda 35 santim saçın kesim işlemini yaptık. Bu saçımız 80 gram gelir. Normalde 200 gramdan dikiyorum, bir başka kızımız daha geldiği zaman onu da keserek peruk haline getireceğim. Şeyda’nın saçının ne zaman eski haline geleceği ise onun saçının özelliğine bağlı.”