İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Beyaz Köşk Anaokulu’nda eğitim gören çocuklar, eğlenceli ve rengarenk ‘yılbaşı kurabiyeleri’ hazırlayarak yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle birlikte renkli şeker hamurlarına şekil veren ve kurabiyeleri süsleyen minik şefler, yetenekleriyle büyük beğeni topladı.

‘Temel Pastacılık ve Hamur İşleri’ dersinin eğitmen şefi Belgin Bulgan’ın rehberliğinde, İzmir Ekonomili ağabey ve ablalarıyla birlikte çalışan, merak ettiklerini soran, ekip çalışmasının deneyimini yaşayan çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi. Yılbaşı temasına ait kar tanesi, baston şemsiye, kardan adam ve yılbaşı şapkası gibi farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayan çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi.

“Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor”

İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu Müdürü Onur Kurtuluş Kara, çocukların özgüvenini artırması ve yetkinliklerini geliştirmesi açısından etkinliğin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kara, “Anaokulu dönemi, çocukların kişisel becerilerinin temellerinin atıldığı ve ilgi alanlarının belirlendiği önemli bir süreçtir. Bu tür etkinlikler, çocukların özgüvenlerini artırırken; paylaşma, birlikte çalışma ve sorun çözme gibi sosyal beceriler kazanmalarına da olanak tanır. Aynı zamanda motor becerilerin gelişimi için de çok kıymetlidir. Etkinliğin bu hedefleri desteklediğine inanıyorum” dedi. Etkinliğin, eğitmen şef Belgin Bulgan’ın liderliğinde gerçekleştirildiğini belirten Kara, “Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte, herkes için çok mutlu ve güzel bir yıl diliyoruz” diye konuştu.