Bolu’da anaokulu öğrencileri "Minik Şefler Mutfakta" projesi çerçevesinde hünerlerini sergiledi.

Bolu’da özel bir anaokulunda eğitim gören çocuklar "Minik Şefler Mutfakta" projesine katıldı. Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfaklarına giren minikler hünerlerini sergiledi. Öte yandan, proje çerçevesinde minik öğrencilere mutfak ürünleri ve malzemeleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra uygulama atölyelerine giren öğrenciler, öğretmenler öncülüğünde hazırlanan etkinliklerde hem öğrendi hem eğlendi.