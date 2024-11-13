İzmir’de 2 yaşından itibaren motora binmeye başlayan 6 yaşındaki Ali Tok, geçmişte motosiklet şampiyonluğu bulunan babasının izinden giderek yarışlara hazırlanmaya başladı. Katıldığı 2 Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nda da 50 cc mini kategorisi 5-7 yaş grubunda şampiyon olan Ali’nin en büyük hedefi dünya şampiyonu olup İstiklal Marşını okutmak.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki motosiklet sporcusu Ali Tok, bu sporda daha önce şampiyonluğu bulunan babasının yolundan giderek 2 yaşında motosiklete binmeye başladı. Ali’nin aynı zamanda eğitmeni olan babası Barış Tok, oğluna özel eğitimler vererek yeteneğinin gelişmesini sağladı. İlk motorunu 2 yaşındayken alan Ali Tok, 4 yaşına gelince ise ilk lisansını aldı. Minik Ali, lisansını aldıktan sonra babasının da şampiyonluk numarası olan 13 numara ile artık motosiklet yarışları için hazırlanmaya başladı.

2 sene üst üste Türkiye birincisi oldu

Ali, 2023 yılında İzmir’de yapılan ve katıldığı ilk yarışı olan Türkiye Süpermoto Şampiyonası 50 cc Mini kategorisi 5-7 yaş grubunda Türkiye birincisi oldu. Ardından 2024 yılında Uşak’ta düzenlenen aynı şampiyonada, 6 yarışın tümünü kazanarak hem Türkiye birincisi oldu hem de 50 cc mini kategorisinin pist rekorunu kırdı. Minik Ali’nin en büyük hedefi ise dünya şampiyonu olup pistte İstiklal Marşı’nı okutmak.

“İlk denge bisikletiyle başladı”

Ali’nin motosiklet kariyerinin nasıl başladığını anlatan milli yarışçı baba Barış Tok, “Benim de Türkiye Pist, Enduro, Motokros ve Drag Şampiyonluğum var. Şimdi sıra Ali’de. Ali, bizim motosiklet yarışlarındaki başarılarımı gördü ve kendisi de motora ilgi duydu. Ali’ye 1 yaşında denge bisikleti aldım. Ayaklarıyla iterek ona binmeye başladı. 2 yaşında ise pedallı bisiklet aldım. İlk başta biraz zorlandı ama alışınca binmeye devam etti. 2 yaşında bir tane motosiklet aldık. Motora ilk başta yan tekerleklerle binmeye başladı. Daha sonra 4 yaşında lisansı çıkınca Türkiye Şampiyonası’nda yarışmaya başladı. Ali son yarışlarda üst üste kendi rekorunu kırıyor. Antrenmanlara ve yarışlara devam ediyoruz. Şimdi önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ali ‘Büyüyünce MotoGP’ye katılacağım’ diyor”

Bu sporu sevdiklerini anlatan Baba Tok, kendisinin yıllarca, eşinin de bir sezon yarıştığını söyledi. Ali’nin de çok ilgili ve sevdalı bir şekilde aralarına dahil olduğunu ifade eden Tok, “Ali, bütün motor ve lastik markalarını biliyor. Bize ‘Baba büyüyünce ben de şampiyon olacağım, MotoGP’ye katılacağım’ diyor. Birlikte çok sıkı çalıştık. Ben Ali’nin hem hocası hem de mekanikeriyim. Annesi de bize yemek yaparak destek veriyor. Ali bizden sürekli olarak ilgi istiyor” açıklamalarında bulundu.

“Birincilik turunu Türk bayrağıyla atıyor”

Ali’nin Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmesini, Türk bayrağını dalgalandırmasını istediklerinin altını çizen Barış Tok, “Ali katıldığı her yarıştan sonra ‘Bayrağım nerede?’ diyor ve Türk bayrağını alıp birincilik turunu bayrağıyla atıyor. Zor bir yol ama onun için elimizden geleni yapıyoruz. Biz aileye ve çocuğa her konuda destek oluruz. Ebeveynler çocuklarını motosiklete bindirmek istemiyorlar. Fakat artık yarışlar tehlikeli değil. Çünkü trafiğe kapalı alanda, eksiksiz ekipmanlar kullanılıyor. Dolayısıyla çocukların başınıza bir şey gelmiyor. Tehlike en az seviyeye iniyor. Çocuklar ne kadar erken yaşta bu spora başlarsa o kadar yetenek kazanıyor” şeklinde konuştu.

“Motora bindiği zaman adam, motordan inince küçük bir çocuk”

Ali’nin çocuk olmasına rağmen motosiklete bindiğinde savaşçıya dönüştüğünü vurgulayan Tok, “Ali motosiklete bindiği zaman büyük bir adam, savaşçı. Motosikletten indiği zaman da bir çocuk. Motosiklete bindiğinde rakipleri var. Onları geçmeye çalışıyor. Çocuklar pistte rakipler, dışarı çıktıkları anda hep beraber oyun oynuyorlar” diye konuştu.

Yetkililere ‘pist’ çağrısı

İzmir’de antrenman yapacak alan kısıtlığından yakınan Baba Tok, İzmir yarış pistinin kapandığını aktardı. Pistin tekrar açılması temennisinde bulunan Tok, dünya şampiyonasında yarışacak gençlere bir alanın lazım olduğunu, sporun antrenmansız olmadığını ve bu sebeple yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

Toprak Razgatlıoğlu ile yarışmak istiyor

Motorun üstünde olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten minik şampiyon Ali Tok, “Motor sürmeyi çok seviyorum. Türkiye şampiyonuyum. Arkadaşlarımla atak yapmayı ve rakiplerimi geçmeyi seviyorum. Toprak Razgatlıoğlu’nu seviyorum. Onun gibi bir yarışçı olmak istiyorum. Onun motoru benimkinden hızlı da olsa kendisiyle yarışmak istiyorum. Onunla yarışmak bana mutluluk verir” ifadelerine yer verdi.

En büyük hedefi dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı’nı okutmak

Aynı zamanda büyüyüp Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istediğini vurgulayan minik Ali, dünya şampiyonluğunu elde ettikten sonra ise pistte İstiklal Marşı’nı okutmayı hedeflediğini aktardı.