Van Büyükşehir Belediyesi resim kurslarında eğitim gören çocukların yağlı boya eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çocuk ve gençleri sanat ve kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini gün yüzüne çıkarmak için büyükşehir belediyesi tarafından açılan resim kursları yeni yeteneklerin önünü açtı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı resim kurslarında eğitim gören yaşları 7 ile 17 arasında değişen çocuklar tarafından yapılan bir birinden güzel 80 yağlı boya çalışması, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, resim kursu eğitmenleri ve çocuklar yaptı. Yapılan kurdele kesiminin ardından davetliler sergiyi gezerek eser sahiplerinden bilgi aldı.

Sergide 3 fotoğrafının olduğunu belirten 13 yaşındaki Tuana Kızılaslan, “Resim yapmayı çok seviyordum. Büyükşehir belediyesi sayesinde bu yeteneğimi bir adım daha ileriye taşıyarak ilk defa sergiye katıldım. Bugün yapmış olduğum resimlerimin burada sergilenmesi beni ve ailemi çok mutlu etti. Hocalarıma ve büyükşehir belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin 29 Temmuz tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı bildirildi.