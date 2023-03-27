Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri, ‘Yaşlılar Haftası’ çerçevesinde YADEM’de yaşlı vatandaşlarla resim yaparak güzel bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra önemli gün ve haftalarda da farkındalık oluşturuyor. Bu çerçevede her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Yaşlılar Haftası’nda çocuklar ve yaşlılar anlamlı bir etkinlikte buluştu. Adapazarı SGM’de resim eğitimlerine katılan öğrenciler, Yaşlı Destek Merkezinde (YADEM) resim kursu gören kursiyerler ile birlikte resim yaptı. Hoşça vakitlerin geçirildiği buluşmada, yaşlılar duygulu anlar yaşadı. Ayrıca gerçekleşen programda minik ressamlar kendi elleriyle boyadıkları imsakiyeleri yaşlılara hediye etti. Program çocukların yaşlılara çiçek ve hediye takdiminin ardından sona erdi.