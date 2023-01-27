Türkiye’nin her ilinden seçilen minik masa tenisçileri, Kocaeli’de milli takım kampına girdi. Kampı ziyaret eden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, "Bu tür organizasyonlara önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Sporcuların uluslararası alanda başarı elde edebilmesi tamamen buraya bağlı" dedi.

Türkiye’nin her ilinden seçilen minik masa tenisçileri, Kocaeli’de milli takım kampına girdi. Kampı ziyaret eden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, "Bu tür organizasyonlara önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Sporcuların uluslararası alanda başarı elde edebilmesi tamamen buraya bağlı" dedi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kocaeli’nin Derince ilçesinde Küçük-Minik Milli Takım Kampı gerçekleştirildi. Kampa, Türkiye’nin her ilçesinden özenle seçilen sporcular katıldı. Gerçekleştirilen kampı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen de ziyaret etti.

Kampta açıklamalarda bulunan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, “Kocaeli’de düzenlemiş olduğumuz bu eğitim kampı tamamen minik sporcularla ilgili. Buradaki sporcular Türkiye’nin genelinden seçilen sporcular. Türkiye’nin bütün illeri arasından seçildiler. Bu sporcular Türkiye’nin gelecekte olimpiyatlarda yarışacağı sporcular olacak. Dolayısıyla bu kamp bizim için çok önemli. Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun altyapısı burada. Ben buradan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Gençlik, Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bizim paydaşlarımız oldular. Bu tür organizasyonlara önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Sporcuların uluslararası alanda başarı elde edebilmesi tamamen buraya bağlı. Burada hem antrenörlerin çok kaliteli olması, hem sporcuların tecrübeli sporcular olmasının bizi baya bir ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Bu kamptan çok umutluyum. Buradan çok başarılı sporcular yetişecek” dedi.