Günde 8-10 kez parmak delinerek kan şekeri ölçümü yapılması gereken Muğla’daki Tip1 Diyabetli çocukların artık parmakları delinmiyor. Muğla Şekerleri projesi çerçevesinde parmak delinmesine gerek kalmadan ölçüm yapan sensör dağıtımı sürüyor.

Muğla Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği tarafından Muğla Şekerleri Projesi çerçevesinde, Muğla’da yaşayan 120 tip1 diyabetli çocuk için üç aylık sensör alımı gerçekleştirildi.

Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği Başkanı Neşe Şahin, “Sensörler, şanlı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında diyabetli çocuklarımız için çok güzel bir armağan oldu. Muğla Valimiz Sayın İdris Akbıyık, çocuklarımız için hassasiyet göstererek çocuklarımıza en güzel armağanı verdi. Diyabetli çocuklarımız, ailelerimiz ve derneğimiz adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projemizin gerçekleşmesine katkıda bulunan Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Osman Toprakçı ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Emre Çay’a derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.