Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Aksu köyünde ikamet eden ve yüksek ateş şikayeti bulunan 5 yaşındaki Ömer Akdoğan isimli çocuk, ekiplerin 2 saatlik mücadelesi sonucu hastaneye yetiştirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Aksu köyünde ikamet eden ve yüksek ateş şikayeti bulunan 5 yaşındaki Ömer Akdoğan isimli çocuk, ekiplerin 2 saatlik mücadelesi sonucu hastaneye yetiştirildi.

Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı birçok köy ve mezranın yolunu ulaşıma kapattı. Yolların kapalı olduğu Aksu köyünde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Akdoğan’ın ateşinin çıkmasıyla ekipler teyakkuza geçti. İhbar sonrası İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri ve 112 sağlık ekipleri, Ömer Akdoğan isimli çocuk için seferber oldular.

Ekipler, Akdoğan’a ulaşmak için yoğun tipiye rağmen yolu açarak 112 sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 5 yaşındaki Ömer’i yaklaşık 50 metre kucaklarında taşıyarak ambulansa getirdiler.

Ömer Akdoğan isimli çocuk, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Yüksekova Devlet Hastanesini kaldırıldı.

Ömer Akdoğan’ın durumun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplere teşekkür eden Ömer Akdoğan’ın babası Salim Akdoğan, “2 gündür rahatsızlık oluştu oğlumda. Dün yüksek ateşten dolayı dişi şişmiş durumda. Hastaneye götürmeye karar verdim ama yoğun kar ve tipiden dolayı köyümüzün yolu kapanmıştı, bende 112 sağlık çalışanlarını aradım. Allah razı olsun yoğun bir çalışmayla yollarımızı açıp bize ulaştılar. Sağlık çalışanları da çocuğumun hemen ilk tedavisini yaptı. Şimdi de Yüksekova Devlet Hastanesine götürüyorlar. Allah hepsinden razı olsun, kar ve tipiye rağmen bize yardım ettiler” dedi.