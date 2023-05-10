Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yatağan İlçesinde faaliyet gösteren Okçuluk Kulübünde eğitim alan 30 sporcuya mobil eğitim aracının katılımı ile ‘Genel Trafik Kuralları’ konusunda eğitim semineri verildi.
Düzenlenen seminerin ardından sporcular tarafından hedef tahtasına konulan temsili ‘Trafik canavarı’ görseline ok atışı yapıldı ve trafik canavarı etkisiz hale getirildi. Faaliyet sonrası sporculara pasta ikramı yapılırken, çeşitli hediyeler verildi.