Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nin minik öğrencilerinin öğrencilerin yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nin minik öğrencilerinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde yapmış oldukları etkinliklerinin yer aldığı yılsonu sergisi törenle ziyarete açıldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda düzenlenen ve miniklerin el emeği çalışmalarının görücüye çıktığı yıl sonu sergisine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu eşi Merih Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, minik öğrenciler ve veliler katıldı. Serginin açılış kurdelesini eşi Merih Bakkalcıoğlu ve çocuklarla birlikte kesen Başkan Bakkalcıoğlu ardından davetlilerle birlikte sergi alanını gezdi.

Sergide yer alan el işlerini inceleyen Başkan Bakkalcıoğlu öğretmenlerden sergide gösterilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergiyi beğeni ile gezen Başkan Bakkalcıoğlu serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.