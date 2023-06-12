Elazığ’da ilkokul 2’nci sınıfa giden öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi ziyaretçilerin beğenisini aldı.

Elazığ Koç İlkokulu öğretmenleri ve 2’nci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sene sonu resimlerinden oluşan sergi açıldı. Sınıf öğretmeni Bilgen Sertkaya ve sanat danışmanı resim öğretmeni Zehra Sepetçi öncülüğünde öğrencilerin tarafından hazırlanan resimler bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrenci ile aileler yoğun katılım gösterdiği açılış sonrası sergi alanını gezdi. Ayrıca, programda öğrencilere hediye ve sertifikanın verilirken, serginin 3 gün süreceği bildirildi.

’’Kendileri ile gurur duysunlar istedim’’

Amaçlarının nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek olduğunu belirten sınıf öğretmeni Bilgen Sertkaya, ’’2-K sınıfını okutuyorum. Onlara hayata farklı açılardan bakmayı, içinde barındırdıkları yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçladım. Kendileri ile gurur duysunlar istedim. Bu yüzden yıl içerisinde yaptığımız resim çalışmalarından bir sergi düzenledik. Karma resim çalışması yaptık. Ünlü ressamların çalışmalarından esinlenerek kendi çalışmalarını ortaya çıkarmalarını amaçladık. Bugün de velilerimizin yoğun katılımıyla çocuklara sertifikalarını ve hediyelerini dağıtma fırsatı elde ettik’’ dedi.

’’Bugün öğrencilerimizle birlikte bir yıllık emeğimizi sergiliyoruz’’

Sanat ve estetik adına öğrencilerine önemli şeyler katmanın meyvelerini almaya başladıklarını dile getiren resim öğretmeni F. Zehra Sepetçi ise ’’Bugün öğrencilerimizle birlikte bir yıllık emeğimizi sergiliyoruz. Bir çok sanatçıyı, resim tekniğini ve metodunu onlara göstermeye çalıştım. İkinci sınıf olmalarına rağmen buradaki sergide görüldüğü gibi bambaşka eserler görebiliyorsunuz. Çünkü bu çalışmalarda hem özgünlük var hem de estetik değerler var. Onlara bunu kazandırmaya çalıştık. Özellikle sanata ilgi duyanların böyle küçücük yaştaki çocukların eserlerini görmelerini çok isterim” diye konuştu.

Velilerden Maruf Hurşit Demirel de ’’Çocuklarımı dönem boyunca sanatsal etkinlikler olarak resim kurslarında birçok çalışma yaptılar ve ilgileri arttı. Hem sosyal hem sanatsal hem de bilimsel etkinlikler ile dolu dolu bir yıl geçirdiler. Ben emeklerinden dolayı resim sergisi danışman hocamıza, daha sonra sınıf hocamıza ve tüm idareye teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Yıl boyunca birçok resim tekniği öğrenip farklı farklı eserler elde ettiklerini dile getiren öğrenciler ise öğretmenlerini sevdiklerini dile getirdi.