DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri okullarda hijyen denetimlerine başladı. Şükran Öney Anaokulu yapılan ‘Okulum Temiz’ denetimlerini sorunsuz geçti.

Düzce’de okulların öğrencilere yönelik daha temiz olması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ’Okulum Temiz’ denetimleri devam ediyor. Bu çerçevede ekipler anaokulu öğrencilerinin bulunduğu Şükran Öney Anaokulu’nda incelemelerde bulundu. Okulun sınıf alanlarının temizliğinden öğrencilerin oyuncak alanlarına kadar her yeri denetleyen ekipler anaokulunda herhangi bir sorun ile karşılaşmadı. Anaokulu denetimini tamamlayan denetçiler Şükran Öney Anaokulu’nun ‘Okulum Temiz’ belgesinin devamına karar verdi.