Çan Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri meslekleri tanıyorum etkinliği çerçevesinde Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ettiler. İtfaiye araçlarını ve itfaiye merkezini gezen öğrenciler, itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi edindiler. Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi.

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