Erzincan Demirkent TOKİ İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, yaşadıkları olaylardan esinlenerek yazdıkları hikayeleri “Hayat Dolu Öyküler” isimli kitapta bir araya topladılar.

Erzincan Demirkent TOKİ İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, yaşadıkları olaylardan esinlenerek yazdıkları hikayeleri “Hayat Dolu Öyküler” isimli kitapta bir araya topladılar.

Kitabın tanıtımı ve imza günü programı hakkında Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı’ya bilgi veren okul müdürü Ahmet Sağsöz, müdür yardımcısı Canan Köse Kütük, sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu ve beraberindeki öğrenciler, Kitap tanıtımı ve imza günü programının 4 Mart 2023 Cumartesi günü saat: 14:00’te AVM’de yapılacağını ve kitap satışından elde edilecek gelirin depremzede vatandaşlarımız için bağış yapılacağını belirttiler.

Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, Demirkent TOKİ İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinin yaşadıkları olaylardan esinlenerek yazdıkları “Hayat Dolu Öyküler” isimli kitabın yazarları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kitap satışından elde edilecek gelirlerin depremzede vatandaşlara bağışlanacak olmasının da çok anlamlı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.