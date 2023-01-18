Manisa’nın Kula ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Tabduk Emre İlkokulu idaresi tarafından gerçekleştirilen hayır kampanyasında elde edilen gelirler, Salihli’de yaşayan SMA Tip-1 hastası Duru Sağlık bebeğin kampanyasına aktarıldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Tabduk Emre İlkokulu idaresi tarafından gerçekleştirilen hayır kampanyasında elde edilen gelirler, Salihli’de yaşayan SMA Tip-1 hastası Duru Sağlık bebeğin kampanyasına aktarıldı.

Kula Tabduk Emre İlkokulu idaresi tarafından ’Duru bebek için el ele’ sloganıyla hayır kampanyası düzenlendi. Öğrenci velileri ve okul öğretmenleri ile okul idaresinin elleriyle hazırladığı ikramlar, okul bahçesinde satışa sunuldu. Kula halkının da yoğun ilgi gösterdiği kampanyada elde edilen tüm gelirler, Manisa Valiliği onaylı SMA Tip-1 hastası Duru Sağlık bebeğin yardım kampanyasına aktarıldı.

Okulda öğretmenleri ile birlikte elde edilen gelirleri banka hesabına yatırmak için Ziraat Bankası Kula şubesine giden öğrenciler, ellerindeki dövizlerle SMA hastası Duru bebeğin kampanyasına dikkat çekti. ’SMA değil Duru kazanacak’, ’Bağış yap Duru’ya, o da koşsun yarınlara’, ’Duru’ya sağlık olsun’ gibi sloganların yazılı olduğu dövizlerle ilçe merkezinde yürüyüş de yapan öğrenciler, Duru bebeğin kampanyasına büyük katkı sağlamış oldu.