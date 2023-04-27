Trabzon Dumlupınar İlkokulu 2/A Sınıfı öğrencilerinin ‘Paylaş ki Çoğalsın’ mottosuyla başlattığı ‘Askıda Ekmek’ kampanyası büyük destek gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında Trabzon Dumlupınar İlkokulu 2/A Sınıfı öğrencileri yardımlaşma ve dayanışma kampanyası başlattı.

‘Askıda Ekmek’ ve ‘Hiç Kimse Ekmeksiz Kalmasın İhtiyacı Olan Alsın’ sloganlarıyla yürütülen proje kapsamında öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paraları ihtiyacı olan kardeşleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrencileri millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden 2/A Sınıf Öğretmeni Gülden Yeşilçiçek, ÇEDES kapsamında yürütülen projenin çocukların kendi yaşantılarını inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, aklıselim, kalbiselim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını söyledi.