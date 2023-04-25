İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, minik öğrencileri makamında ağırladı.

Başkan Kepez tarafından hediyelerini alan ilkokul öğrencileri ziyaretleri esnasında belediyecilik ile ilgili bilgiler edindi. Çocukların rahatı ve sağlığı için doğalgaz çalışmalarının bitirilmesini ve yüzme havuzu yapılması için çalışmalara hız verilmesi gerektiğini belirten Başkan Kepez, “Öğrencilerimizin bahtı açık, ülkesine ve milletine hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum. Bu ziyaret içinde kendilerine ve eğiticilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.