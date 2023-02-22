Aksaray’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birçok okula yaptırılan trafik eğitim parklarında trafik polisleri minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriyor.

Aksaray’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birçok okula yaptırılan trafik eğitim parklarında trafik polisleri minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriyor.

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullardaki eğitim programlarına başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birçok okula yaptırılan trafik eğitim parklarında öğrencilerle buluşuyor. Parkta trafik kurallarına yönelik her alanda eğitimler veren trafik polisleri uygulamalı olarak verdiği eğitimlerde minik öğrencilerin trafik bilincini artırıyor. Eğlenceli eğitim alan minik öğrenciler trafikle alakalı tüm sorularını da trafik polislerine sorarak yanıt buluyor. Öğrencilerle eğlenceli vakit geçiren trafik polisleri eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.