DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Cevat Şahin Anaokulunda eğitim gören öğrencilere acil sağlık hizmetleri ve ambulansın tanıtımını yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Cevat Şahin Anaokulunda eğitim gören öğrencilere acil sağlık hizmetleri ve ambulansın tanıtımını yaptı.

Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri, Cevat Şahin Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere acil sağlık hizmetleri ile ambulansı tanıtıldı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz‘ında katıldığı etkinlikte, okul bahçesine getirilen acil yardım ambulansını inceleyen öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansın çalışma sistemi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konularında bilgiler verildi.

Sağlık Müdürü Yılmaz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın acil sağlık hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması, ambulanslara yol verme, doğru olarak sağlık sistemini kullanabilme ve de 112 Acil Çağrı Merkezine nasıl ulaşabilecekleri ile alakalı bilgilendirmeleri ve sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini belirtti.