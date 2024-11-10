Bilecik Kızılay’ın gönüllü personelinden minik öğrencilere ve liseli öğrencilere ziyaret düzenledi.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesinde gönüllü olarak görevlerini icra eden personel, minik öğrencileri ve liseli öğrencileri ziyaret ederek seminer düzenledi. Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri’ni ziyaret eden gönüllüler, miniklere Kızılay’ı eğlenceli ve öğretici bir şekilde tanıttılar. Tanıtım sonrası minik öğrencilere ise Kızılay kartı dağıtıldı.

Kızılay gönüllülerinin bir sonraki durağı Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Burada düzenlenen seminerde, genç gönüllü adaylara Kızılay’da gerçekleşen faaliyetler anlatıldı. Ayrıca Kızılay’ın faaliyetlerine öğrencilerden gönüllü olarak katılım sözü alındı.