Hatay Büyükşehir Belediyesi, yangın ve muhtemel tehlikelere karşı bilinç oluşturmak amacıyla minik öğrencilere itfaiye mesleği hakkında eğitim verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, uygulamalı olarak meslek tanıtımı gerçekleştirdi.

Arsuz ilçesi Karahüseyinli İlkokulu idarecileri tarafından gelen talebi değerlendiren ekipler, okul bahçesinde, meslek tanıtımını yaparak, yangında kullanılan ekipmanları detaylı olarak anlattı.

Çocuklara yangın esnasında yapılması gerekenleri anlatarak, yangın tüpünün kullanımını da uygulamalı bir şekilde gösteren Hatay Büyükşehir Belediye ekipleri, küçük bir tatbikatıyla da yangın anında neler yapılması gerektiğini gösterdi.

Elektrik fişi, kibrit ve çakmak gibi tehlikeli aletlere de oynanmaması konusunda minik öğrencileri uyaran görevliler, çocukların merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programında Hayat Bilgisi dersinde yer alan “Meslekleri Öğreniyorum” konusu dahilinde, öğrencilere meslekleri yaşatarak öğretmeyi hedeflediklerini kaydeden Okul Müdürü Fevzi Turan Erişen, bu konuda kendilerine destek veren ve taleplerini yerine getiren belediye ekiplerine teşekkür etti.