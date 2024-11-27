Düzce Sağlık Müdürlüğü Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında; Sağlık Hizmetleri Başkanlığımızda görevli diş hekimlerince, özel bir kreşte eğitim gören öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitim programı gerçekleştirildi.

Toplum sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konularında farkındalık oluşturmak ve doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla düzenlenen tarama programında çocuklara sağlıklı yaşam için ağız ve diş sağlığının önemi, ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği ve doğru diş fırçalama konularında öğrencilere bilgiler verildi. Öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve 112 ekiplerimizce okul bahçesine getirilen acil yardım ambulansını incelediler, kendilerine acil bir durumla karşılaştıklarında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112’nin aranacağı, hattın gereksiz meşgul edilmemesi gerektiği, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi ve ambulansın çalışma sistemi konularında bilgiler verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerimizce de minik öğrencilere, okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla; kişisel hijyen ve öz bakım, ağız bakımı, besin hijyeni, çevresel hijyen, el yıkama alışkanlığının önemi, tırnak bakımı ve temizliğin bireylerin sağlığına etkisi konularında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.