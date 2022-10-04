Bilecik’in Bozüyük ilçesinde minik öğrenciler hazırladıkları kuş yemlikleri, kediler ve köpekler için su ile mama kaplarını can dostları için tesisin bahçesine yerleştirdi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde minik öğrenciler hazırladıkları kuş yemlikleri, kediler ve köpekler için su ile mama kaplarını can dostları için tesisin bahçesine yerleştirdi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’ni ziyaret ederek minik öğrencilerin 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü etkinliklerine katıldı. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle kutlarken hayvanları sevmeyi ve korumayı öğrendiler. Etkinliklerde minik öğrenciler hazırladıkları kuş yemliklerini, kediler ve köpekler için hazırladıkları su ve mama kaplarını can dostları için tesisin bahçesine yerleştirdiler. Minik öğrenciler ayrıca bahçeye misafir ettikleri köpeği sevdiler, hazırladıkları kuş yuvalarını ağaçlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte astılar.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu da onlarla bir süre sohbet ederek hem oyunlarına hem de etkinliklere eşlik ederek, “Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin. Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım" dedi.