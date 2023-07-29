ERZURUM (İHA) Hoca Ahmet Yesevi Kız ve Erkek Kuran Kursu öğrencileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu. Ziyarette ayrıca İlahiyat Fakültesi stajyer öğrencileri de hazır bulundu.

Bilimsel çalışmaların yanında sosyal hayata dokunacak çalışmalara da ağırlık veren Atatürk Üniversitesi, her yaş grubundan ve toplumun her kesiminden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kapılarını herkese açan ve bu sayede üniversite-toplum kaynaşmasını hızlandıran, bunun sonucunda da hem bilimi toplum buluşturan hem de üretilen bilgiyi topluma fayda amaçlı kullanan Atatürk Üniversitesi, bu anlayışa çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin önemli çıktıları arasında yer alan topluma fayda misyonuna uygun şekilde adımlar atan Rektör Çomaklı’nın son misafirleri Hoca Ahmet Yesevi Kız ve Erkek Kuran Kursu öğrencileri oldu.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte tatillerini Hoca Ahmet Yesevi Yaz Kuran Kursuna katılarak değerlendiren öğrencilerle sohbet eden Rektör Çomaklı, öğrencilerin almış oldukları eğitim ve yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitim-öğretim hayatları başta olmak üzere her daim milli ve manevi hassasiyetleri ön planda olan, başarılı ve azimli bireyler olmaları yönünde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Çomaklı: “4-6 Yaş Kuran Kurslarının, çocuklarımızın sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri bağlamında oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Kurslar, Allah’ı sevgi temelinde anlayabilmelerine, Peygamber Efendimizin ise kişiliğini ve karakterini tanıyabilmelerine ve rol model olarak almalarına katkı sağlıyor. Bu düşüncelerle ziyaret ederek yüzümüzde tebessüm oluşturan minik yavrularımıza, özveriyle çalışmalarını sürdüren eğitmenlerine ve stajyer öğrencilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarı diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret, öğrencilerin el emekleri ile yaptıkları hediyeleri Rektör Çomaklı’ya takdim etmeleri, Rektör Çomaklı’nın da çeşitli hediyeler ile minik misafirlerini uğurlaması ile sona erdi.