Bitlis’in Tatvan Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Tatvan’daki Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki abilerini ziyaret etti.

Bitlis’in Tatvan Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Tatvan’daki Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki abilerini ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesileyle gerçekleştirilen ziyarette minik öğrenciler komando abileriyle bir araya geldi. Miniklerin sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği komandolar ise miniklere eşlik ederek miniklerle oyunlar oynadı. Miniklerin gönüllerince eğlendiği ziyarette ayrıca çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, miniklerin ziyaretiyle ilgili twet atarak, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Bitlis Tatvan Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Tatvan’daki Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando abilerini ziyaret ettiler." dedi.