Elazığ’da öğrenciler ‘Kitap Dostu Okul Projesi’ çerçevesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, personelle bir araya geldi.

Rehber öğretmenler Fethi Yücesoy ve Tuba Taze ile beraber öğrenciler Elazığ İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek “Trafik Güvenliği Eğitimi’’ ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince” Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri’’ eğitimi ve Tim Jandarma adlı çizgi filmin izledi. Kitap dostu okul projesi “Benimle Benim İçin Oku” etkinliği çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığına ait kütüphane de kitap okuma etkinliği gerçekleştirilerek, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.