Sivas’ta öğrenciler Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasını ziyaret etti. 3’ncü sınıf öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri paraları Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası, Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Gıda Bankasını gezen öğrencilere, yardım kuruluşunun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verildi.

‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma’ dersleri çerçevesinde ziyaret eden öğrencilere Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ümit Hüseyin Çelik, eşlik etti. Öğrenciler, Hayat Ağacı Derneği’nden verilen masaüstü kumbaraya istedikleri kadar bağış yaparak, Gıda Bankasından yardım alan vatandaşlara katkı sağlamış olacak. 3/C sınıfı Öğretmeni Osman Kandil, öğrencilerle birlikte ilerleyen günlerde kumbarada yardım toplayarak, Gıda Bankasına katkı sağlayacaklarını söyledi.