Başiskele’de Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Lemi Filozof, çocuklarla bir araya geldi. Eğlenceli geçen etkinlikte minik öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden defile gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2017 yılında başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde dünya markası hâline gelen "Sıfır Atık Hareketi", Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesiyle tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sıfır atık farkındalığı oluşturan bu anlamlı gün, Başiskele’de de kutlandı. Sıfır atık, geri dönüşüm, sürdürülebilir ve yenilenebilir çevre yatırımlarıyla gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, TV Programcısı ve sinema oyuncusu Lemi Filozof’un sunumu ile güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Programa katılan çocuklar ve gençler, Lemi Filozof eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken, sıfır atık ve geri dönüşüm hakkında çok faydalı bilgiler öğrendi. Keyifli anlara sahne olan etkinlikte; bazı okulların hazırladığı geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler sergilendi. Bazı stantlarda ise atölye çalışmaları yapılarak katılımcı öğrencilere ince motor becerileri de kazandırıldı.

İlkokul öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları defile büyük ilgi gördü ve katılımcıların yüzlerini gülümsetti.