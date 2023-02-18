Karabük’te anaokulu öğrencileri, deprem bölgelerindeki çocuklar için kırtasiye ürünlerinden oluşan paket hazırladı.

Karabük’te anaokulu öğrencileri, deprem bölgelerindeki çocuklar için kırtasiye ürünlerinden oluşan paket hazırladı.

Karabük Aydınlıkevler İlkokulu anaokulu sınıfının başlattığı yardım kampanyasına öğrenciler ve veliler katıldı.

Minik öğrenciler 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından ellerini taşın altına koydu. Minikler, çeşitli kırtasiye ve hijyen malzemelerinden oluşan 200’ün üzerinde paketin hazırlanmasına yardım ederek öğretmenlerine teslim ettiler.

Yardım kampanyasının düzenlendiği Aydınlıkevler İkokulu’na gelen Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, basın mensuplarına, Aydınlıkevler İlkokulu anaokulu öğrencilerinin, öğretmen ve velileriyle Gaziantep’in Islahiye ilçesinde Karabük Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan Sevgi Anaokulu’na katkı olması amacıyla hediyeler hazırladıklarını belirtti.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere miniklerin yaptığı çalışma ile ilgili Akbaş, "Elleri küçük ama yürekleri büyük olan yavrularımız oradaki kardeşlerine bir nebze olsun katkı olması amacı ile burada hediyeler hazırlıyorlar. İnşallah bu hediyeleri de bugün itibari ile yola çıkaracağız. Oradaki sevgi Abaokul’unda bulunan minik kardeşlerimize malzemeleri ulaştırmış olacağız. Bizler bu yardımlara hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aydınlıkevler İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Neşe Bostancı da depremden etkilenen çocuklar için kırtasiye ürünleri hazırladıklarını ve bu paketleri Gaziantep’e gönderdiklerini belirterek, "Çocuklarımıza yardımlaşmanın önemini anlatıyoruz. İyi ve kötü zamanda beraberlik içinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrenmeleri için çocukları sürece dahil ettik. 200’ün üzerinde paketleme yaptık. Paketlerimizde oyun hamurları, defter, kalem, silgi, kuru boyalar, diş fırçası ve diş macunu var. Desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anaokulu öğrencilerinden Hatice Zehra Adar da içlerinde çeşitli kırtasiye ürünlerinden oluşan paketleri deprem bölgesindeki arkadaşlarına gönderdiklerini belirterek oradaki arkadaşlarının hediye paketini görünce mutlu olacaklarını düşündüğünü söyledi.