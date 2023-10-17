Balıkesir Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulu 3-H sınıfı öğrencileri, “Temiz Çevre Temiz Gelecek” sloganıyla mıntıka temizliği yaptı. Öğrenciler çevre temizliği konusunda 7’den 70’e herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Balıkesir Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulu 3-H sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Oya Erdağ öncülüğünde örnek bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, “Temiz Çevre Temiz Gelecek”, “Temiz Çevre, Temiz Okul, Temiz Sınıf” sloganıyla okul bahçesinde ellerinde eldiven ile mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Kişisel temizlik ve çevre temizliği konularını küçük yaşlardan itibaren aile ve okul desteği ile kazandırmak amacıyla böyle bir projeyi gerçekleştirdiklerini belirten sınıf öğretmeni Oya Erdağ “Etkinliğimizle öğrencilerimizin çevre bilinci ve temizliğin önemini anlatmak istedik. Temizlikle ilgili verilecek uygulamalı eğitimler ile bilgi ve bilinç düzeyimiz de yükselmiş oluyor. Ayrıca öğrencilerimiz kendilerinden beklenen okul içi rollerini de gerçekleştirebilme imkanı buldu. Temiz Çevre Temiz Gelecek diyor. 7’den 70’e herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.