Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım vesilesiyle andı.

Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’nde bulunan Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin bahçesinde Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğretmenleri ile birlikte bu anlamlı güne hazırlanan minik öğrenciler, Atatürk siluetli tişörtlerle törene katıldı. Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vefa duygularını hazırladıkları taçlar ve çiçeklerle gösterdi. Öğretmenleri ile birlikte Atatürk büstüne çiçek bırakan miniklere günün anlam ve önemi anlatıldı.

Anma programına katılan bir veli, “Çocuklarımızın bu yaşta Atatürk’ü tanımaları, onun değerlerini öğrenmeleri çok önemli. Bu tür programlar, çocuklarımıza tarih bilinci kazandırıyor. Atatürk’e olan sevgi ve saygı her geçen yıl daha da büyüyecek” şeklinde konuştu.

Programa; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.