Aras Elektrik’in hizmet bölgesindeki illerden biri olan Kars İl Koordinatörlüğü’ne ziyarette bulunan Özel Çelik Başarı İlköğretim Okulu öğrencileri eğlenceli dakikalar geçirdi. Aras Elektrik yöneticilerinin bire bir rehberlik ettiği gezi, miniklerden tam not aldı.

Bölgede elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer alan Aras Elektrik, Kars Özel Çelik Başarı Koleji 3. sınıf öğrencilerini "Şirket Gezileri" kapsamında koordinatörlükte ağırladı. Yetkili personelin rehberliğinde gerçekleştirilen gezide minikler, elektriğin tarihçesini yetkili ağızlardan dinleyerek hem sahayı gezdi hem de kullanılan malzemeleri yakından görme fırsatı yakaladı.

Gezinin ilk durağı koordinatörlükteki birimler oldu. Her birimi gezip bilgiler edinen minikler, elektriğin serüvenini birimlerin sorumlularından dinlemiş oldu. Öğrencilerin bir sonraki durağı ise ambar alanı oldu. Burada mevsimine göre kullanılan çeşitli araçları, direkleri, hat kabloları gibi malzemeleri yakından görme fırsatı elde ettiler.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Sistem İşletme Müdürü Zafer Demir ve Röle Ölçü Test Şefi Abdulsamet Aydın, Şirket çalışmalarını ve faaliyet alanlarını anlattı. Miniklere enerji tasarrufundan bahseden yetkili ağızlar, elektriğin verimli kullanılmasına da dikkat çekti.

Miniklerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kars İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu Kars’ın tarihçesinden de bahsederek: “Osmanlı zamanında Kars’ta aydınlatma işleri fenerler vasıtası ile yapılıyordu. 1931’de yayınlanan kararnameyle Kars Çayı üzerine bir dinamo yapılarak elektrik üretimi yapılmasına başlandı ve bazı cadde ve sokaklar 1933 yılında elektriğe kavuştu. Kars çayı üzerinde kurulan tesisatın her geçen gün gelişen şehrin elektrik ihtiyacını karşılamayacağından dolayı bölgede çalışmalar yapıldı. Bu arada santral kuruluncaya kadar Kars Süt Fabrikası’nın jenaratörü vasıtasıyla şehre 30 KW’lık elektrik verilmesi hususunda anlaşma sağlandı. 29 Ekim 1938’de Karslılar Cumhuriyet Bayramı ile birlikte elektriğe kavuşmanın bayramını da yaptı. Vali Akif Eyidoğan zamanında başlatılan santral inşaatı 1957 yılında tamamlanabildi. 23 Kasım 1957’ de resmi açılışı yapılan santral ile şehrin elektrik sorunu tamamen çözümlendi.” ifadelerinde bulundu.

İsabeyoğlu: “Öğrencilerimize elektriğin tarihçesi ve Aras Elektrik hakkında sunum yaptık. Sunumun ardından alanında uzman ekibimizin eşlik ettiği gezi ile minik öğrencilerimiz elektriğin yolculuğunu yakından görme fırsatı yakaladı. Gezi esnasında da miniklerden gelen soruları yanıtladık. Çok güzel bir gezi oldu.” dedi.